Расим Балаев: Тогда против Рустама Ибрагимбекова плели интриги

"Рустам Ибрагимбеков был большой личностью. Я 23 года работал с ним, обращал на него внимание".

"Рустам Ибрагимбеков был большой личностью. Я 23 года работал с ним, обращал на него внимание".

Как сообщает Report, об этом сказал новый председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев.

"Я надеюсь, что мы будем слушать предложения членов правления и Союза и работать вместе. Тогда против Рустама Ибрагимбекова плели интриги. Такие люди, как Али Гасанов, разрушили Киносоюз, сказали, если не перейдем в другой союз, будем уволены. Наконец, потом все выявилось. Я буду стараться, чтобы все было хорошо", - отметил он.