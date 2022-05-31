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Расим Балаев: Тогда против Рустама Ибрагимбекова плели интриги

Расим Балаев: Тогда против Рустама Ибрагимбекова плели интриги "Рустам Ибрагимбеков был большой личностью. Я 23 года работал с ним, обращал на него внимание".
Kультурная политика
31 мая 2022 г. 15:34
Расим Балаев: Тогда против Рустама Ибрагимбекова плели интриги

"Рустам Ибрагимбеков был большой личностью. Я 23 года работал с ним, обращал на него внимание".

Как сообщает Report, об этом сказал новый председатель Союза кинематографистов Азербайджана, народный артист Расим Балаев.

"Я надеюсь, что мы будем слушать предложения членов правления и Союза и работать вместе. Тогда против Рустама Ибрагимбекова плели интриги. Такие люди, как Али Гасанов, разрушили Киносоюз, сказали, если не перейдем в другой союз, будем уволены. Наконец, потом все выявилось. Я буду стараться, чтобы все было хорошо", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Rasim Balayev: "O vaxt Rüstəm İbrahimbəyova qarşı oyunlar oynanıldı"

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