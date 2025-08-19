Раманинская крепость возведена на месте древнего поселения

14:41

Обнаружены артефакты, подтверждающие что Раманинская крепость возведена на месте древнего поселения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственной службе по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры Азербайджана.

Отмечается, что на территории, где расположена Раманинская крепость, начались археологические исследования.

"Уже получены предварительные результаты, которые позволяют глубже изучить историю данной территории. В ходе археологических раскопок обнаружены артефакты, подтверждающие, что Раманинская крепость построена в центре древнего поселения. Также обнаружены материальные и культурные образцы, такие как глазурованная и узорчатая керамика, тандыры (печи), ручная мельница и канализационный канал, относящиеся к IX–XIV векам", - говорится в заявлении.

По информации Службы, обнаруженные находки подтверждают, что территория Раманской крепости имеет значительный археологический потенциал и требует продолжения исследований.

После завершения археологических работ планируется провести консервацию территории, реставрацию замка, а также создать современную инфраструктуру культурного обслуживания.