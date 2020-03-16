Актер Академического национального драматического театра, народный артист Рафаэль Дадашев завтра будет похоронен во II Аллее почетного захоронения.

Об этом Report сообщила народная артистка Бриллиант Дадашева.

По ее словам, церемония похорон покойного назначена на 14:00: "Поскольку завтра ожидаются нестабильные погодные условия, мы назначили похороны на полдень. Сейчас из-за опасности распространения коронавируса ограничена деятельность Академического национального драматического театра, поэтому церемонии прощания с актером в театре не будет. Желающие попрощаться с Рафаэлем Дадашевым соберутся во II Аллее почетного захоронения".