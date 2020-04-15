Работы азербайджанских фотографов покажут на онлайн-выставке

Центр нематериального культурного наследия Тегерана запустил онлайн-фотовыставку в связи со вспышкой коронавируса в стране.

Как передает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил исполняющий обязанности директора центра Реза Сужуди.

На выставке представлены фотографии нематериального культурного наследия из Западной и Центральной Азии, сделанные фотографами из Ирана, Азербайджана, Таджикистана и Кыргызстана.

Все заинтересованные могут посетит официальный сайт центра для получения дополнительной информации.