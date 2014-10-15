Пятый фестиваль европейских фильмов пройдет в Баку

Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ 30 октября в Баку откроется Пятый европейский кинофестиваль. Как сообщает Report, в этом году в рамках организованного представительством ЕС в Азербайджане кинофестиваля будет продемонстрировано 16 европейских фильмов, в том числе работы из Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии, Польши, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании.

Откроет пятый европейский кинофестиваль в Баку комедия «Зачетный препод», снятая в Германии в 2013 году. В фильме рассказывается история незадачливого грабителя банков Зеки Мюллера.

Вход на просмотр фильмов свободный. Кинофестиваль продлится до 6 ноября.