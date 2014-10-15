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    Пятый фестиваль европейских фильмов пройдет в Баку

    В этом году зрители будут представлены 16 фильмов из стран ЕС

    Баку. 15 октября. REPORT.AZ/ 30 октября в Баку откроется Пятый европейский кинофестиваль. Как сообщает Report, в этом году в рамках организованного представительством ЕС в Азербайджане кинофестиваля будет продемонстрировано 16 европейских фильмов, в том числе работы из Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Хорватии, Франции, Германии, Венгрии, Латвии, Польши, Румынии, Испании, Швеции и Великобритании. 

    Откроет пятый европейский кинофестиваль в Баку комедия «Зачетный препод», снятая в Германии в 2013 году. В фильме рассказывается история незадачливого грабителя банков Зеки Мюллера.

    Вход на просмотр фильмов свободный. Кинофестиваль продлится до 6 ноября. 

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