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Пять итальянских городов поборются за проведение "Евровидения" в 2022 году

Пять итальянских городов поборются за проведение "Евровидения" в 2022 году Пять городов Италии - Милан, Болонья, Пезаро, Римини и Турин - претендуют на проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году.
Kультурная политика
24 августа 2021 г. 17:53
Пять итальянских городов поборются за проведение Евровидения в 2022 году

Пять городов Италии - Милан, Болонья, Пезаро, Римини и Турин - претендуют на проведение песенного конкурса "Евровидение" в 2022 году.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета Il Messaggero.

Отмечается, что из 17 городов, выразивших заинтересованность в проведении мероприятия, заявки прислали 11. По итогам инспекций представители Европейского вещательного союза (ЕВС) и государственного итальянского телевидения RAI исключили кандидатуры шести городов, включая Рим.

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti e Buoni стала победителем международного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме, набрав 524 балла. Эта победа Италии стала третьей в истории "Евровидения" и первой с 1990 года.

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