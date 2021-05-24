Проводится церемония прощания с народным художником Таиром Салаховым

Затем тело Ф.Салахова будет перевезено на I Аллею почетного захоронения для похорон

Проводится церемония прощания с выдающимся представителем изобразительного искусства Азербайджана, всемирно известным художником, народным художником СССР и Азербайджана, вице-президентом Российской академии художеств, лауреатом государственных премий Таиром Салаховым.

Как сообщает Report, церемония проходит в Доме народного художника в Ичеришехер.

На церемонии прощания присутствуют члены семьи, родственники покойного и общественно-политические деятели.

Затем тело Ф.Салахова будет перевезено на I Аллею почетного захоронения для похорон.

Отметим, что народный художник Т. Салахов скончался 21 мая в Германии в возрасте 92 лет.