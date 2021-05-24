О нас
Report Georgia
Аудио новости

Проводится церемония прощания с народным художником Таиром Салаховым

Проводится церемония прощания с народным художником Таиром Салаховым Затем тело Ф.Салахова будет перевезено на I Аллею почетного захоронения для похорон
Kультурная политика
24 мая 2021 г. 11:55
Проводится церемония прощания с народным художником Таиром Салаховым
0 : 00
0 : 00

Проводится церемония прощания с выдающимся представителем изобразительного искусства Азербайджана, всемирно известным художником, народным художником СССР и Азербайджана, вице-президентом Российской академии художеств, лауреатом государственных премий Таиром Салаховым.

Как сообщает Report, церемония проходит в Доме народного художника в Ичеришехер.

На церемонии прощания присутствуют члены семьи, родственники покойного и общественно-политические деятели.

Затем тело Ф.Салахова будет перевезено на I Аллею почетного захоронения для похорон.

Отметим, что народный художник Т. Салахов скончался 21 мая в Германии в возрасте 92 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоFuneral of People's Artist Tahir Salahov held - UPDATED
Версия на азербайджанском языке ФотоXalq rəssamı Tahir Salahov I Fəxri xiyabanda dəfn olunub - VİDEO - YENİLƏNİB-2

Экслюзивные новости

Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
В Верховный суд назначаются новые судьи - СПИСОК - ЭКСКЛЮЗИВ
18 мая 2021 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi