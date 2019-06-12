Проведены работы по очистке территории заповедника "Кешикчидаг"

В государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг", находящемся на территории Агстафинского района Азербайджана, укреплен 300-метровый барьер безопасности, ведущий к комплексу горных пещер.

Как сообщили Report в заповеднике, сотрудники комплекса, регулярно проводящие работы по очистке и благоустройству на территории заповедника, очистили деревья и декоративные растения, посаженные в зеленом парке вокруг "вершины Ильхама Алиева", от засохших веток.

Также был укреплен 300-метровый барьер безопасности, ведущий к пещерам, проведены работы по очистке внутри пещер.