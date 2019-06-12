 Наверх

Проведены работы по очистке территории заповедника "Кешикчидаг"

Проведены работы по очистке территории "Кешикчидаг" в Азербайджане

В государственном историко-культурном заповеднике "Кешикчидаг", находящемся на территории Агстафинского района Азербайджана, укреплен 300-метровый барьер безопасности, ведущий к комплексу горных пещер.

Как сообщили Report в заповеднике, сотрудники комплекса, регулярно проводящие работы по очистке и благоустройству на территории заповедника, очистили деревья и декоративные растения, посаженные в зеленом парке вокруг "вершины Ильхама Алиева", от засохших веток. 

Также был укреплен 300-метровый барьер безопасности, ведущий к пещерам, проведены работы по очистке внутри пещер. 

Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi