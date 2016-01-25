Прошло первое заседание Национальной комиссии Азербайджана по ИСЕСКО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ 25 января прошло первое заседание Национальной комиссии Азербайджанской Республики по Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Как сообщили Report из отдела информации и по связям с общественностью министерства культуры и туризма, открыв заседание вступительным словом, председатель комиссии, министр культуры и туризма Абульфас Гараев заявил, что в членство комиссии входят представители 10 различных госструктур.

Он отметил, что данная комиссия, являющаяся результатом активной реализации процесса интеграции страны в исламский мир и культуру, благодаря деятельности азербайджанского правительства, лично президента Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой на пути укрепления связей с исламским миром, справится с этой задачей на высоком уровне.

А.Гараев сказал, что в подписанном президентом Ильхамом Алиевым распоряжении особо отмечается о прошедшем 23-27 ноября 2015 года заседании Исполнительного комитета и 12-ой Генконференции ИСЕСКО.

На заседании Азербайджан был избран председателем Генконференции на предстоящие 3 года.

Председатель комиссии заявил, что распоряжение о создании комиссии было подписано с учетом важности успешной реализации председательства на Генконференции ИСЕСКО и в целях эффективной координации сотрудничества с ИСЕСКО.

Напомнив об объявлении в 2009 году Баку столицей исламской культуры, А.Гараев сказал, что в 2018 году данная миссия будет возложена на Нахчыван, который справится с ней на высоком уровне.

Он заявил, что все это является олицетворением высокой оценки, данной исламским миром богатому историческому и культурному наследию азербайджанского народа.

Затем на заседании обсудили вопросы сотрудничества между Азербайджаном и ИСЕСКО, затронули работу Национальной комиссии Азербайджана по ИСЕСКО, коснулись функций Генконференции ИСЕСКО и пр.