Состоялось открытие 9-й Бакинской международной книжной выставки

В Бакинском Экспо-центре состоялось открытие 9-й Бакинской международной книжной выставки (Baku International Book Fair 2023), организованной министерством культуры Азербайджана.

В Бакинском Экспо-центре состоялось открытие 9-й Бакинской международной книжной выставки (Baku International Book Fair 2023).

Как сообщает Report, на открытии принимают участие министр культуры Адиль Керимли, уполномоченный по правам человека Сабина Алиева, депутаты и другие официальные лица.

В рамках выставки в выставочном зале будут организованы мероприятия различного формата (презентации книг, автограф-сессии, встречи с читателями, участие в панелях с зарубежными авторами).

В мероприятии примут участие представители более 30 организаций из 11 стран мира, 131 отечественное издательство и предприятие, осуществляющее деятельность в сфере полиграфии и книжной индустрии, азербайджанские народные писатели, поэты, известные молодые авторы и зарубежные писатели.

Будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг по инклюзивности и другим актуальным темам, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы чтения и музыки, площадки сотрудничества между субъектами сектора книжной индустрии. В течение 5 дней планируется провести более 220 мероприятий различного формата.