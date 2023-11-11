О нас

Состоялось открытие 9-й Бакинской международной книжной выставки

Состоялось открытие 9-й Бакинской международной книжной выставки В Бакинском Экспо-центре состоялось открытие 9-й Бакинской международной книжной выставки (Baku International Book Fair 2023), организованной министерством культуры Азербайджана.
Kультурная политика
11 ноября 2023 г. 10:12
Состоялось открытие 9-й Бакинской международной книжной выставки

В Бакинском Экспо-центре состоялось открытие 9-й Бакинской международной книжной выставки (Baku International Book Fair 2023).

Как сообщает Report, на открытии принимают участие министр культуры Адиль Керимли, уполномоченный по правам человека Сабина Алиева, депутаты и другие официальные лица.

В рамках выставки в выставочном зале будут организованы мероприятия различного формата (презентации книг, автограф-сессии, встречи с читателями, участие в панелях с зарубежными авторами).

В мероприятии примут участие представители более 30 организаций из 11 стран мира, 131 отечественное издательство и предприятие, осуществляющее деятельность в сфере полиграфии и книжной индустрии, азербайджанские народные писатели, поэты, известные молодые авторы и зарубежные писатели.

Будут организованы мастер-классы для детей и взрослых, презентации книг по инклюзивности и другим актуальным темам, автограф-сессии, конференции, симпозиумы, часы чтения и музыки, площадки сотрудничества между субъектами сектора книжной индустрии. В течение 5 дней планируется провести более 220 мероприятий различного формата.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda 9-cu beynəlxalq kitab sərgisinin açılışı olub

Самое читаемое

Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
Турецкий министр: День Победы - символ свободы карабахских земель
8 ноября 2023 г. 12:02
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
МЮ проиграл 9 из 17 матчей на старте сезона впервые за 50 лет
9 ноября 2023 г. 06:54
ОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание Молодежной столицы Тюркского мира 2024
ФотоОТГ приняла кандидатуру Лянкярана на звание "Молодежной столицы Тюркского мира 2024"
10 ноября 2023 г. 02:53
В Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
ФотоВ Хьюстоне отметили 100-летие Гейдара Алиева и День Победы
10 ноября 2023 г. 13:06
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
Семь бельгийских теннисистов дисквалифицированы из-за ставок
10 ноября 2023 г. 22:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi