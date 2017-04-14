Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ В Центральном ботаническом саду при участии представителей посольства Японии прошло мероприятие под названием "Цветение в Азербайджане сакуры (вишневых деревьев)".

Как сообщает Report, мероприятие было организовано Азербайджано-японским общественным объединением "Сакура".

Здесь участвовали представители общественности, Центрального ботанического сада и посольства Японии в Азербайджане.

По словам председателя Общественного объединения Тараны Гусейновой, в Японии есть 5 основных видов сакуры и свыше 200 созданных садоводами разновидностей дерева: "В ботаническом саду посажено 8 видов сакуры. Однако они не дают плоды. В последующем эти деревья планируется посадить и на других территориях".

Т.Гусейнова заявила, что ежегодно в первые дни апреля в Японии проводится фестиваль цветения сакуры: "Сакура привезена в Японию с Гималая и цветет всего 7-10 дней. Этот период священен для японцев. Хотя "О - ханами" не является в Японии официальным праздником, японцы широко отмечают его. К торжествам присоединяются и находящиеся в этот момент в Японии иностранцы".

По словам Т.Гусейновой, в ботаническом саду есть также японская айва и другие японские деревья и цветы.