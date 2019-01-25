Прошла пресс-конференция в преддверии открытия I кинофестиваля Италия-Азербайджан - ФОТО

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Баку в преддверии открытия I Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан прошла пресс-конференция.
Как передаёт Report, на пресс-конференции участвовал президент фестиваля Ремо Джироне и члены жюри.
Джироне сообщил, что это первый итальяно-азербайджанский кинофестиваль.
«Мы высоко оцениваем азербайджанский кинематограф. Очень рады проведению мероприятия в Баку. Фестиваль демонстрирует культурные связи между нашими странами», – заявил он.
Члены жюри сообщили, что фильмы будут демонстрироваться дважды в день в кинотеатре Низами. Работы будут представлены в трёх категориях – итальянской, азербайджанской и международной. Награждение также будет осуществляться исходя из этого. В представляемых фильмах недопустима религиозная, национальная или расовая дискриминация.
На фестивале будут участвовать жюри из Азербайджана и Италии. Церемония награждения будет проведена на гала вечере.
Фестиваль будет организован Министерством культуры Азербайджана, крупнейшим производителем фильмов в Италии IMAGO Group и издательским домом SANDRO TETI Editore в рамках сотрудничества с United Cultures.
Целью мероприятия является пропаганда прошлого, настоящего и будущего азербайджанского кинематографа.
Фестиваль будет длиться до 30 февраля.
Ранее сообщалось, в Баку пройдет I Итальяно-азербайджанский кинофестиваль в целях пропаганды прошлого, настоящего и будущего киноиндустрии Азербайджана и Италии.
Фото: Эльчин Мурад
Ruhanə MirzəyevaАвтор новости