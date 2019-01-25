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    Прошла пресс-конференция в преддверии открытия I кинофестиваля Италия-Азербайджан - ФОТО

    В Баку в преддверии открытия I Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан прошла пресс-конференция
    © Foto: "Report"

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ В Баку в преддверии открытия I Международного кинофестиваля Италия-Азербайджан прошла пресс-конференция.

    Как передаёт Report, на пресс-конференции участвовал президент фестиваля Ремо Джироне и члены жюри.

    Джироне сообщил, что это первый итальяно-азербайджанский кинофестиваль.

    «Мы высоко оцениваем азербайджанский кинематограф. Очень рады проведению мероприятия в Баку. Фестиваль демонстрирует культурные связи между нашими странами», – заявил он.

    Члены жюри сообщили, что фильмы будут демонстрироваться дважды в день в кинотеатре Низами. Работы будут представлены в трёх категориях – итальянской, азербайджанской и международной. Награждение также будет осуществляться исходя из этого. В представляемых фильмах недопустима религиозная, национальная или расовая дискриминация.

    На фестивале будут участвовать жюри из Азербайджана и Италии. Церемония награждения будет проведена на гала вечере.

    Фестиваль будет организован Министерством культуры Азербайджана, крупнейшим производителем фильмов в Италии IMAGO Group и издательским домом SANDRO TETI Editore в рамках сотрудничества с United Cultures.

    Целью мероприятия является пропаганда прошлого, настоящего и будущего азербайджанского кинематографа.

    Фестиваль будет длиться до 30 февраля.

    Ранее сообщалось, в Баку пройдет I Итальяно-азербайджанский кинофестиваль в целях пропаганды прошлого, настоящего и будущего киноиндустрии Азербайджана и Италии.

    Фото: Эльчин Мурад

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