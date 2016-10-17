Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском национальном музее искусств пройдет выставка, посвященная 100-летнему юбилею выдающегося художника Айюба Гусейнова.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, церемония открытия выставки состоится 25 октября в 17:00.

Выставка продлится до 29 октября.

Отметим, что А.Гусейнов родился 3 сентября 1916 года в Нахчыване. В 1930 году окончил Азербайджанский техникум живописи, а в 1935 году - Академию живописи в Тбилиси.

На выставке будут продемонстрированы произведения из семейной коллекции художника, а также произведения, хранящиеся в Государственной художественной галерее Азербайджана и Азербайджанском национальном музее искусств.