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    Пройдет выставка, посвященная 100-летнему юбилею выдающегося художника

    Выставка продлится с 25 по 29 октября

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджанском национальном музее искусств пройдет выставка, посвященная 100-летнему юбилею выдающегося художника Айюба Гусейнова. 

    Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, церемония открытия выставки состоится 25 октября в 17:00. 

    Выставка продлится до 29 октября. 

    Отметим, что А.Гусейнов родился 3 сентября 1916 года в Нахчыване. В 1930 году окончил Азербайджанский техникум живописи, а в 1935 году - Академию живописи в Тбилиси. 

    На выставке будут продемонстрированы произведения из семейной коллекции художника, а также произведения, хранящиеся в Государственной художественной галерее Азербайджана и Азербайджанском национальном музее искусств. 

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