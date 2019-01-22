Произведены новые назначения в региональных управлениях министерства культуры

22 января, 2019 17:22

https://report.az/storage/news/b2148e26974e900ac6ac03165293618c/e1a18032-5b28-4bf2-ae68-7e61f225f6e4_292.jpg Баку. 22 января. REPORT.AZ/ В региональных управлениях министерства культуры произведены новые назначения. Как сообщили Report из министерства, начальник Агдашского регионального управления культуры Таир Алиев освобожден от занимаемой должности по собственному желанию. Приказом министра культуры Абульфаса Гараева начальник Агстафинского регионального управления культуры Рамиз Гулиев освобожден от должности и назначен начальником Агдашского регионального управления культуры. Другим приказом министра заместитель начальника Агджабединского регионального управления культуры Вугар Гадиров назначен начальником Агстафинского регионального управления культуры.

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