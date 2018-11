Произведения Лейлы Алиевой и Стивена Вебстера представлены на выставке в Центре Гейдара Алиева

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/В Центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия выставки "Искусство и ювелирное дело" (Art and Jewellery).

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева ознакомилась с выставкой.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на выставке представлены произведения, созданные известным брендом "Stephen Webster" по мотивам рисунков Лейлы Алиевой.

На церемонии открытия коллекцию представил создатель компании "Stephen Webster", дизайнер Стивен Вебстер.

Выразив признательность всем, кто вложил труд в создание выставки, Стивен Вебстер рассказал об истории представленных здесь произведений. "Сотрудничество с Лейлой ханум Алиевой – большая честь для меня. Основа этого проекта была создана четыре года назад после нашей короткой беседы с Лейлой ханум. Тогда Лейла ханум спросила мое мнение о создании ювелирных украшений в стиле современного искусства. Впоследствии журналист, взявший у меня интервью, поинтересовался, что я думаю о создании ювелирных изделий, отражающих мотивы азербайджанского искусства.

Должен отметить, что реализованный сегодня проект – воплощение той беседы и интервью.

Как известно, творцы, работающие с большой страстью, создают произведения, отражающие их внутренний мир. Я с большим удовольствием ознакомился с рисунками Лейлы ханум, постарался понять образ ее мышления. Таким образом, соединив оттенки, отраженные в ее произведениях, и собственный 40-летний опыт, я начал создавать ювелирные украшения. Разумеется, эти ювелирные изделия должны были сохранить черты, отраженные в рисунках, и в то же время быть привлекательны как украшения.

Сегодня вы познакомитесь с результатом нашей работы, моих усилий. Надеюсь, что ювелирные украшения, созданные мной на основе произведений Лейлы ханум, понравятся вам",- сказал Стивен Вебстер.

Затем участники мероприятия посмотрели выставку.

Выставка "Искусство и ювелирное дело" организована в рамках совместного проекта с компанией "Italdizain Group".

Продукция "Stephen Webster" всегда отличалась смелым, инновационным дизайном в мире ювелирного искусства. Секрет успеха и любви многочисленных поклонников к бренду заключается в использовании дорогих экзотических камней и редких материалов, а также пристального внимания к деталям.

Начавший творить с 16 лет Стивен Вебстер в настоящее время является выдающимся дизайнером своего поколения. За заслуги в ювелирной промышленности Великобритании он удостоен ордена Британской империи (MBE - The Most Excellent Order of the British Empire).

Идеи коллекции "Stephen Webster" обычно возникают из литературных, кинематографических или музыкальных ассоциаций. До настоящего времени Стивен Вебстер создавал ювелирные изделия, вдохновляясь произведениями английского поэта и художника Уильяма Блейка, французского писателя Жюля Верна, английской писательницы Агаты Кристи.

Выставка в Центре Гейдара Алиева продлится до 31 марта.