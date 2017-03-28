Сборник произведений Абая Кунанбаева будет представлен в Баку

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация книги-сборника на азербайджанском языке произведений великого казахского поэта, писателя, философа Абая Кунанбаева.

Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, презентация состоится 29 марта в Бакинском государственном университете.

В презентации примут участие руководство БГУ, профессора и ученые-филологи, тюркологи, члены Общества дружбы "Казахстан-Азербайджан".

Отметим, что с 2011 году в БГУ действует центр казахского языка, истории и культуры имени Абая.