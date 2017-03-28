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    Сборник произведений Абая Кунанбаева будет представлен в Баку

    Презентация состоится 29 марта в Бакинском Государственном Университете

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоится презентация книги-сборника на азербайджанском языке произведений великого казахского поэта, писателя, философа  Абая Кунанбаева.

    Как сообщили Report в посольстве Казахстана в Азербайджане, презентация состоится 29 марта в Бакинском государственном университете.

    В презентации примут участие руководство БГУ, профессора и ученые-филологи, тюркологи, члены Общества дружбы "Казахстан-Азербайджан".

    Отметим, что с 2011 году в БГУ действует центр казахского языка, истории и культуры имени Абая.

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