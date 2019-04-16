Произведения искусства и святыни из собора Парижской Богоматери разместят в Лувре

Произведения искусства и христианские святыни из пострадавшего от пожара собора Парижской Богоматери, в том числе реликвия, почитаемая как терновый венец Христа, будут перенесены для хранения в Лувр.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр культуры Франции Франк Риестер.

По его словам, сотрудники министерства и парижской мэрии после начала возгорания накануне вошли вместе с пожарными в здание собора, чтобы спасти от огня находившиеся там наиболее ценные произведения искусства и религиозные реликвии. Эти предметы были доставлены для временного хранения в здание мэрии Парижа, а теперь будут перенесены для хранения в Лувр.

Напомним, что вчера в Соборе Парижской Богоматери произошел пожар, рухнула часть шпиля и сгорели часы. Министерство внутренних дел заявило о том, что будет трудно восстановить собор после пожара. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал вернуть историческому зданию прежний облик. Пожар, вспыхнувший в Соборе, продолжался более 10 часов. Потушить его удалось лишь за полночь. Сообщается, что причиной пожара стали ремонтные работы.