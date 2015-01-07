В министерстве культуры и туризма произошли новые назначения

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Решением коллегии министерства культуры и туризма здесь создан новый отдел информации и связи с общественностью. Об этом Report сообщили в министерстве.

Новый отдел создан с целью более эффективной организации работы с общественностью и СМИ. Во вновь созданный отдел входят сектор информации, электронных СМИ и ресурсов, сектор по связям с общественностью и работе с прессой, а также сектор по работе с неправительственными организациями. Согласно приказу министра культуры и туризма, руководителем этого отдела назначен зав.сектором агитации отдела туризма Вугар Нурмаммед оглы Шихаммедов.