Проходивший лечение в Турции Ялчин Рзазаде вернулся в Баку

Проходивший лечение в Турции народный артист, певец Ялчин Рзазаде выписан из больницы.

Об этом Report сказал сын народного артиста Метин Рзазаде.

По его словам, Ялчин Рзазаде уже находится в Баку.

Отметим, что согласно распоряжению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, Фонд проконтролирует вопросы, связанные со здоровьем народного артиста Азербайджана Ялчина Рзазаде. Он был доставлен в одну из больниц в Стамбуле (Турция) для обследования и лечения. 15 июля этого года его прооперировали.

Напомним, что у 73-летнего Я.Рзазаде были выявлены проблемы с желудком.