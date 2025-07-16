В Баку проходит международный симпозиум MatbuArt к 150-летию национальной прессы - ФОТОРЕПОРТАЖ

15:28

В Баку проходит международный художественный симпозиум MatbuArt, инициированный и организованный издательством "Азербайджан" и посвященный 150-летию национальной печати.

Как сообщает Report, главная цель симпозиума привлечь внимание к пути развития азербайджанской печати и отразить языком искусства более чем вековую историю тесно связанного с ней издательства "Азербайджан".

В рамках мероприятия из бумажных отходов, устаревшего и вышедшего из строя оборудования, запасных частей и других технических материалов, связанных с полиграфией, созданы произведения искусства.

Участник симпозиума, азербайджанский художник Турал Мойуфов рассказал о своей работе под названием "Цикл прессы":

"Цель - привлечь внимание к постоянному обновлению прессы. Чем глубже человек погружается в определенную информацию, тем сильнее он становится частью той среды, которую она формирует. Проведение такого симпозиума - прекрасная возможность для художников раскрыть свой потенциал".

Скульптор Мамед Рашидов рассказал о создании инсталляций в рамках симпозиума:

"Я использую предметы, оставшиеся с советских времен, меняя их определенным образом. Здесь у нас есть возможность работать вместе с зарубежными художниками, что очень интересно для нас".

Норвежская художница Мира Абрахам также поделилась эмоциями:

"Я видела здесь старинные фотографии и сейчас создаю на их фоне свои картины. Мне очень приятно здесь работать".

В симпозиуме принимают участие 17 азербайджанских и 17 зарубежных художников, фотографов и скульпторов. Среди иностранных участников – художники из США, Южной Кореи, Испании, Италии, Венгрии, Мексики, Марокко, Египта, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Саудовской Аравии, Таиланда и Турции.

Фото: Заур Мустафаев