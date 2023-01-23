Проходит церемония прощания с заслуженной артисткой Тунзалей Алиевой

Проходит церемония прощания с заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Алиевой, скончавшейся накануне после продолжительной болезни.

Проходит церемония прощания с заслуженной артисткой Азербайджана Тунзалей Алиевой, скончавшейся накануне после продолжительной болезни.

Как сообщает Report, в церемонии прощания в Мечети Гейдара принимают участие деятели искусства, члены семьи, друзья и близкие покойной.

Похороны Т.Алиевой состоятся на Ясамальском кладбище.

Тунзаля Алиева родилась 15 февраля 1973 года в городе Гянджа. В 1990 году поступила в Азербайджанский государственный университет культуры и искусств на факультет "Актер драмы и кино". После окончания вуза некоторое время работала в частных театрах, а также в Гянджинском государственном кукольном театре и Гянджинском государственном драматическом театре, в Иреванском государственном азербайджанском драматическом театре имени Джафара Джаббарлы.

Тунзаля Алиева была ведущей ряда телепередач, однако особую известность ей принесло участие в шоу-программе Çal-Çağır, где она выступала в образе "Топпуш баджи".