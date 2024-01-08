Проходит церемония прощания с заслуженной артисткой Айгюн Бейляр

В Баку проходит церемония прощания с заслуженной артисткой Айгюн Гумметовой (Бейляр).

В Баку проходит церемония прощания с заслуженной артисткой Айгюн Гумметовой (Бейляр).

Как сообщает Report, на церемонии в Доме культуры имени Саттара Бахлулзаде в поселке Амираджан присутствуют члены ее семьи и деятели искусства.

После церемонии прощания, в 13:00 тело заслуженной артистки будет похоронено на кладбище в поселке Ени Сураханы.

Заслуженная артистка Азербайджанской Республики Айгюн Гумматова (Бейляр) скончалась в ночь на 7 января в столице Турции Анкаре, где проходила лечение от онкологического заболевания.

Айгюн Гумматова родилась 22 августа 1975 года в Баку. Распоряжением президента Азербайджана от 2002 года Айгюн Бейляр присвоено почётное звание "Заслуженная артистка Азербайджанской Республики".