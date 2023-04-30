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Проходит церемония прощания с народным артистом Афтандилом Исрафиловым

Проходит церемония прощания с народным артистом Афтандилом Исрафиловым В мечете Гейдара в Баку проходит церемония прощания с известным гармонистом, народным артистом, кавалером ордена "Шохрат" Афтандилом Исрафиловым.
Kультурная политика
30 апреля 2023 г. 11:52
Проходит церемония прощания с народным артистом Афтандилом Исрафиловым

В мечети Гейдара в Баку проходит церемония прощания с известным гармонистом, народным артистом, кавалером ордена "Шохрат" Афтандилом Исрафиловым.

Как передает Report, в церемонии прощания принимают участие представители Министерства культуры Азербайджана, члены семьи, родственники народного артиста, коллеги и представители общественности.

А.Исрафилов будет похоронен на Второй Аллее почетного захоронения.

Отметим, что Афтандил Эйнулла оглу Исрафилов родился 24 января 1941 года в городе Баку. В 1961 году поступил в Политехнический институт (сейчас - Азербайджанский технический университет). Тяга к искусству побудила его оставить учебу в техническом вузе и посвятить свою жизнь музыке.

Афтандил Исрафилов является автором более 100 музыкальных произведений.

За заслуги в развитии азербайджанской школы исполнительского искусства в 1998 году Афтандил Исрафилов был удостоен звания "Народный артист Азербайджанской Республики", в 2016 году награжден орденом "Шохрат", с 2003 года был персональным пенсионером президента Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXalq artisti Aftandil İsrafilovla vida mərasimi başa çatıb - YENİLƏNİB

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