В Баку прощаются с Азерпашей Нематовым

В Азербайджанском государственном национальном драматическом театре проходит церемония прощания с Народным артистом Азербайджана, председателем правления Союза театральных деятелей, художественным руководителем - главным режиссером и директором драмтеатра

В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре проходит церемония прощания с народным артистом Азербайджана, председателем правления Союза театральных деятелей, художественным руководителем - главным режиссером и директором драмтеатра Азерпашей Нематовым.

Как сообщает Report, в церемонии прощания принимают участие государственные чиновники, деятели культуры и искусства, члены семьи и близкие покойного.

Он будет похоронен на II Аллее почетного захоронения.

Отметим, что Азерпаша Нематов скончался 9 апреля в возрасте 76 лет.

Азерпаша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье видного театрального режиссера, заслуженного деятеля искусств Зафара Нематова. Выпускник факультета театрального режиссера (курс народного артиста СССР Мехти Мамедова) Азербайджанского государственного института искусств им. М.Алиева (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1972 по 1990 года осуществлял творческую деятельность в Государственном театре юного зрителя, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В 1974-1976 годах работал в Ленинградском государственном театре юного зрителя. С 1990 года работал в Аздраме, где с 2015 года был художественным руководителем и главным режиссер-постановщиком. С 1991 года возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана. На протяжении творческой жизни с успехом представлял спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане и других странах.