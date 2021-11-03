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Профессор БГУ награжден Орденом восходящего солнца

Профессор БГУ награжден Орденом восходящего солнца Заведующий кафедрой дальневосточных языков и литературы факультета востоковедения Бакинского государственного университета профессор Огтай Джалилбейли награжден Орденом восходящего солнца.
Kультурная политика
3 ноября 2021 г. 13:06
Профессор БГУ награжден Орденом восходящего солнца

Заведующий кафедрой дальневосточных языков и литературы факультета востоковедения Бакинского государственного университета профессор Огтай Джалилбейли награжден Орденом восходящего солнца.

Как передает Report, профессору вручат Орден восходящего солнца с золотыми лучами и розеттой за вклад в устойчивое продвижение японского языка и японской культуры в Азербайджане и развитие взаимопонимания между Азербайджаном и Японией.

Данным орденом от имени Императора Японии награждаются иностранные граждане, внесшие большой вклад в развитие дружественных отношений с этой страной.

В ближайшее время планируется проведение церемонии вручения награды.

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