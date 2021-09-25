Продолжаются переговоры о визите миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории

Продолжаются переговоры о визите миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории.

Продолжаются переговоры о визите миссии ЮНЕСКО на освобожденные территории.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам министр культуры Азербайджана Анар Керимов.

По его словам, технические детали об условиях Азербайджана и организации этой миссии были доведены до ЮНЕСКО: "Организация должна принять решение по этому вопросу. Мы ожидаем от них справедливой и беспристрастной позиции, что организация не будет политизировать вопрос, а будет действовать исключительно в соответствии со своим мандатом. Мы очень заинтересованы в реализации этой миссии. Потому что мы хотели бы, чтобы весь мир изучил факты разрушения наших историко-культурных памятников в Карабахе и дал им оценку. Поэтому Азербайджан всегда был сторонником проведения такой миссии. Мы ожидаем, что ЮНЕСКО более чутко отнесется к этому вопросу".