Продолжается подготовка к реставрации Большой мярдаканской крепости и мечети Туба шах

Реализуются работы по реставрации Большой мярдакянской крепости и мечети Туба шах.

Реализуются работы по реставрации Большой мярдакянской крепости и мечети Туба шах.

Как передает Report, об этом на Второй совместной культурной комиссии Азербайджан-Турция заявил заместитель главы Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия Азербайджана Агаджавид Рамазанов.

Он отметил, что реставрационные работы ведутся в соответствии с подписанным соглашением между Госслужбой и Турецким агентством по сотрудничеству и координации, при поддержке турецкого ведомства.

"Завершена подготовка и согласование проектной документации. В ближайшее время планируется начало реставрационно-консервационных работ", - сказал он.