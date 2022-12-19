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Продолжается подготовка к реставрации Большой мярдаканской крепости и мечети Туба шах

Продолжается подготовка к реставрации Большой мярдаканской крепости и мечети Туба шах Реализуются работы по реставрации Большой мярдакянской крепости и мечети Туба шах.
Kультурная политика
19 декабря 2022 г. 13:35
Продолжается подготовка к реставрации Большой мярдаканской крепости и мечети Туба шах

Реализуются работы по реставрации Большой мярдакянской крепости и мечети Туба шах.

Как передает Report, об этом на Второй совместной культурной комиссии Азербайджан-Турция заявил заместитель главы Государственной службы по охране, развитию и реставрации культурного наследия Азербайджана Агаджавид Рамазанов.

Он отметил, что реставрационные работы ведутся в соответствии с подписанным соглашением между Госслужбой и Турецким агентством по сотрудничеству и координации, при поддержке турецкого ведомства.

"Завершена подготовка и согласование проектной документации. В ближайшее время планируется начало реставрационно-консервационных работ", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Böyük Mərdəkan qəsri və Tuba Şah məscidinin bərpa olunması ilə bağlı tədbirlər keçirilir

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