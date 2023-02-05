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Продолжается фестиваль "Голос молодежи", посвященный 100-летию Гейдара Алиева

Продолжается фестиваль "Голос молодежи", посвященный 100-летию Гейдара Алиева 4 февраля в рамках IX фестиваля «Голос молодежи», состоялся большой концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Kультурная политика
5 февраля 2023 г. 15:03
Продолжается фестиваль Голос молодежи, посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В рамках IX фестиваля "Голос молодежи", состоялся большой концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в концертной программе, состоявшейся во Дворце Гейдара Алиева, в исполнении представителей молодежи прозвучали любимые произведения и песни великого лидера.

Зрителям также были представлены видеозаписи обращения общенационального лидера Гейдара Алиева к молодежи.

На музыкальном вечере выступили коллективы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного ансамбля танца, камерного оркестра "Авангард" и инклюзивной танцевальной компании Dance Ability, а также рок-группа "Айнабанд" и джаз-квартет Ниджата Асланова.

Отметим, что фестиваль проходит с 1 по 8 февраля.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan IX "Gəncliyin səsi" festivalı davam edir

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