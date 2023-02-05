Продолжается фестиваль "Голос молодежи", посвященный 100-летию Гейдара Алиева

В рамках IX фестиваля "Голос молодежи", состоялся большой концерт, посвященный 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Как сообщает
Зрителям также были представлены видеозаписи обращения общенационального лидера Гейдара Алиева к молодежи.
На музыкальном вечере выступили коллективы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Азербайджанского государственного ансамбля танца, камерного оркестра "Авангард" и инклюзивной танцевальной компании Dance Ability, а также рок-группа "Айнабанд" и джаз-квартет Ниджата Асланова.
Отметим, что фестиваль проходит с 1 по 8 февраля.