Проблемы азербайджанских театров в Тбилиси и Дербенте обсуждены на театральном форуме

В Тбилисском государственном азербайджанском драматическом театре имени Гейдара Алиева и действующем в городе Дербент Азербайджанском государственном драматическом театре ощущается серьезная нехватка кадров.

В Тбилисском государственном азербайджанском драматическом театре имени Гейдара Алиева и действующем в городе Дербент Азербайджанском государственном драматическом театре ощущается серьезная нехватка кадров.

Как сообщает Report, об этом главный режиссер Иреванского государственного азербайджанского драматического театра Сарвар Алиев сказал во время выступления на театральном форуме на тему "Азербайджанский театр-150: перспективы развития".

Он отметил, что Министерство культуры должно принять меры для решения этих проблем.