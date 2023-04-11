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Проблемы азербайджанских театров в Тбилиси и Дербенте обсуждены на театральном форуме

Проблемы азербайджанских театров в Тбилиси и Дербенте обсуждены на театральном форуме В Тбилисском государственном азербайджанском драматическом театре имени Гейдара Алиева и действующем в городе Дербент Азербайджанском государственном драматическом театре ощущается серьезная нехватка кадров.
Kультурная политика
11 апреля 2023 г. 13:59
Проблемы азербайджанских театров в Тбилиси и Дербенте обсуждены на театральном форуме

В Тбилисском государственном азербайджанском драматическом театре имени Гейдара Алиева и действующем в городе Дербент Азербайджанском государственном драматическом театре ощущается серьезная нехватка кадров.

Как сообщает Report, об этом главный режиссер Иреванского государственного азербайджанского драматического театра Сарвар Алиев сказал во время выступления на театральном форуме на тему "Азербайджанский театр-150: перспективы развития".

Он отметил, что Министерство культуры должно принять меры для решения этих проблем.

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Версия на азербайджанском языке Teatr Forumunda Tbilisi və Dərbənddəki Azərbaycan teatrlarının problemləri qaldırılıb

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