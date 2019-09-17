Министр: Проблема касательно Дома-музея Джафара Джаббарлы решится в скором времени

"Проблема относительно Дома-музея Джафара Джаббарлы решится в скором времени".

Как сообщает Report, об этом заявил министр культуры Абульфас Гараев на мероприятии в Шушинском государственном музыкальном драматическом театре по случаю открытия нового театрального сезона.

По его словам, проводятся определенные работы, связанные с Домом-музеем Джафара Джаббарлы: "Естественно, данный вопрос также решится в скором времени. По случаю юбилея Джафара Джаббарлы его произведения поставлены в различных театрах страны. Его произведения будут ставиться и впредь в новом оформлении и современной постановке. Мы с нетерпением ждем этого. А пока заняты работами в его доме-музее".

"Министерство культуры также осуществит ряд проектов по случаю юбилея Джалила Мамедгулузаде", - добавил А.Гараев.

Отметим, что 18 декабря 2018 года президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 120-летия Джафара Джаббарлы, а 17 января 2019 года - распоряжение по случаю празднования 150-летия Джалила Мамедгулузаде.