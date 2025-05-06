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Принцесса Марокко посетила Международный центр мугама

Принцесса Марокко посетила Международный центр мугама 6 мая принцесса Королевства Марокко Лалла Хасна, находящаяся с визитом в Азербайджане, ознакомилась с Международным центром мугама.
Kультурная политика
6 мая 2025 г. 18:51
Принцесса Марокко посетила Международный центр мугама

Принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Международный центр мугама.

Как сообщает Report, гостье была представлена информация о центре, созданном по инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в целях сохранения и продвижения национальных духовных ценностей.

Центр был построен на основании Распоряжения президента Ильхама Алиева от 6 апреля 2005 года и открыт 27 декабря 2008 года.

Трёхэтажное здание общей площадью 7,5 тыс. кв. м выполнено в форме частей музыкального инструмента тар. Внутри расположены концертный зал на 350 мест, клуб, ресторан, учебные помещения и студия звукозаписи.

Принцесса ознакомилась с выставкой национальных музыкальных инструментов в фойе центра, после чего посетила концертную программу, в ходе которой были исполнены редкие образцы мугама, отражающие художественное богатство азербайджанской музыкальной традиции.

Визит оставил у принцессы Марокко положительные впечатления.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərakeşin xanım Şahzadəsi Beynəlxalq Muğam Mərkəzi ilə tanış olub

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