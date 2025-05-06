Принцесса Марокко посетила Международный центр мугама

6 мая принцесса Королевства Марокко Лалла Хасна, находящаяся с визитом в Азербайджане, ознакомилась с Международным центром мугама.

Принцесса Королевства Марокко Лалла Хаснаа, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила Международный центр мугама.

Как сообщает Report, гостье была представлена информация о центре, созданном по инициативе первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в целях сохранения и продвижения национальных духовных ценностей.

Центр был построен на основании Распоряжения президента Ильхама Алиева от 6 апреля 2005 года и открыт 27 декабря 2008 года.

Трёхэтажное здание общей площадью 7,5 тыс. кв. м выполнено в форме частей музыкального инструмента тар. Внутри расположены концертный зал на 350 мест, клуб, ресторан, учебные помещения и студия звукозаписи.

Принцесса ознакомилась с выставкой национальных музыкальных инструментов в фойе центра, после чего посетила концертную программу, в ходе которой были исполнены редкие образцы мугама, отражающие художественное богатство азербайджанской музыкальной традиции.

Визит оставил у принцессы Марокко положительные впечатления.