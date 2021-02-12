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Азербайджанские ученые могут принять участие в конкурсе Международного фонда Ивана Франко

Азербайджанские ученые могут принять участие в конкурсе Международного фонда Ивана Франко В 2021 году Международный фонд Ивана Франко проводит единственную украинскую международную премию ученых со всего мира
Kультурная политика
12 февраля 2021 г. 13:54
Азербайджанские ученые могут принять участие в конкурсе Международного фонда Ивана Франко

В 2021 году Международный фонд Ивана Франко проводит единственную украинскую международную премию ученых со всего мира - Международную премию Ивана Франко.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Украины в Азербайджане.

Отмечается, что в конкурсе также могут участвовать граждане Азербайджанской Республики.

"С 2015 года на премию претендуют 84 ученых и 9 авторских команд из 13 стран: Австрия, Великобритания, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Канада, Германия, Польша, Сербия, США, Финляндия и Украина. Научные работы, претендующие на Премию, должны иметь международное значение, принадлежать к социально-гуманитарным дисциплинам и основываться на научном отражении исторических или современных процессов в культуре, политике и социальной жизни Украины", - говорится в сообщении дипмиссии.

Международная премия Ивана Франко успешно передает положительную информацию об Украине в научных кругах, стимулирует ученых из разных стран изучать Украину.

В 2021 году научные работы на премию принимаются с 15 января по 1 марта (подробнее на сайте Международной премии имени Ивана Франко www.frankoprize.com.ua).

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