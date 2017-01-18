В случае выявления при строительных работах в Азербайджане памятников, работы будут приостановлены и в течение 2-х месяцев проведены исследования

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В случае выявления при строительных работах в Азербайджане каких-либо памятников, работы будут приостановлены и в течение двух месяцев проведены исследования.

Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании парламентского комитета по вопросам культуры было предложено внести изменения в закон "Об охране исторических и культурных памятников".

Информацию по поводу данного проекта представил председатель комитета Рафаэль Гусейнов.

Согласно закону, в случае, если во время строительных и других хозяйственных работ будут обнаружены памятники, работы должны быть приостановлены и по этому поводу проинформированы соответствующие органы исполнительной власти и НАНА.

Согласно проекту изменений, после оповещения соответствующих органов, данные структуры и научные организации в течение двух месяцев должны провести соответствующие исследования и др. мероприятия.

Изменения преследуют цель усовершенствовать правила в области охраны памятников, обнаруженных при строительных и хозяйственных работах.