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При участии Лейлы Алиевой состоялось открытие Центра развития культурных и креативных индустрий

При участии Лейлы Алиевой состоялось открытие Центра развития культурных и креативных индустрий Состоялось открытие Центра развития культурных и креативных индустрий (Творческий центр), созданного Министерством культуры Азербайджана.
Kультурная политика
28 декабря 2024 г. 21:43
При участии Лейлы Алиевой состоялось открытие Центра развития культурных и креативных индустрий

Состоялось открытие Центра развития культурных и креативных индустрий (Творческий центр), созданного Министерством культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, в мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

Министр культуры Адиль Керимли проинформировал Лейлу Алиеву об условиях, созданных в центре.

Было отмечено, что основной целью Творческого центра является поддержка молодых талантов, повышение их квалификации и создание условий для реализации их творческого потенциала, в том числе проектов в сфере культурных и креативных индустрий, оказание поддержки формированию и развитию новых субъектов предпринимательства, стартапов в этой сфере, а также созданию и экспорту местных креативных продуктов и услуг, привлечение талантливой молодежи из регионов по соответствующим направлениям.

Было отмечено, что в настоящее время Творческий центр реализует ряд успешных проектов, в том числе 3 инкубационные программы: "Музыка", Gametech, Cultech. В рамках этих программ уже создано 20 новых стартапов и в целом услугами центра пользуются более 50 резидентов.

Адиль Керимли уточнил, что проект "Творческие дискуссии" реализуется с 2023 года при организации министерства. Проект "Творческие дискуссии" – просветительская инициатива, способствующая развитию навыков в сфере культуры и творчества в столице и регионах, и направленная на поддержку формирования творческих субъектов.

В центре проводятся мастер-классы и тренинги по использованию искусственного интеллекта в рамках проекта Ai4Art в сферах анимации, музыки и киноиндустрии, дизайна, творчества. В этих образовательных программах участвуют более 200 молодых людей. В состав центра также входят рыночная платформа "Творческий маркет" и образовательный центр Yaradıcı Edu.az.

Здесь есть фото- и видео-, звукозаписывающая, анимационная, танцевальная и другие студии, оснащенные современными технологиями для создания высококачественных работ в различных творческих сферах.

Партнерами Творческого центра являются местные учреждения, организации, а также зарубежные международные организации.

Отметим, что Центр развития культурных и креативных индустрий (Творческий центр) был утвержден Распоряжением президента Азербайджана от 22 июля 2022 года и создан Министерством культуры в 2024 году с целью выполнения Плана действий "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы".

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Əliyevanın iştirakı ilə Mədəni və Yaradıcı Sənayelərin İnkişafı Mərkəzinin açılışı olub

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