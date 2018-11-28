При поддержке Фонда Гейдара Алиева в CinemaPlus была организована развлекательная программа для детей

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в кинотеатре премиум-класса CinemaPlus, расположенном в ТЦ "Gənclik Mall", при поддержке Фонда Гейдара Алиева была организована развлекательная программа для детей, лишенных родительской опеки.

Как сообщили Report в CinemaPlus, около 270-ти детей и подростков из детских домов и школ-интернатов посмотрели анимационный фильм "Sirli Toy Store", с профессиональным азербайджанским дубляжом, подготовленным на студии Cinemazadeh в 2018 году.

Режиссёр дубляжа - Ровшан Мамедли, звукооператор - Вюсал Абдулгасанов, звукорежиссер - Орхан Агаларов, редактор и переводчик - Вугар Гусейнов, пост-продакшн - Руфат Керимзаде, исполнительный продюсер - Эмиль Давудзаде, главный продюсер - Джафар Ахундзаде.

Анимационный фильм озвучили Ровшан Мамедли, Эльшан Рустамов, Эльман Рафиев, Рагим Рагимов, Вюсал Халигоглу, Вюсал Мустафаев, Вюсал Гаджигадир, Вагиф Асланов, Мушфиг Мирзазаде, Вугар Гусейнов, Метанет Аббас, Наджиба Гусейнова, Назакят Шахбази и Земфира Абдулсамедова.

Детские роли дублировали Джавад, Саид и Джахангир.