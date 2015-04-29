​При поддержке Фонда Гейдара Алиева снят посвященный Победе над фашизмом фильм "Цель - Баку" - ВИДЕО

Баку. 29 апреля. REPORT.AZ/ 4 мая состоится церемония презентации снятого при поддержке Фонда Гейдара Алиева документального фильма "Цель - Баку. Как Гитлер проиграл войну за нефть", сообщили Report в пресс-службе Фонда. Первый показ будет организован в Центре Гейдара Алиева.

Генеральным продюсером фильма, посвященного 70-летию Победы над фашизмом, является Арзу Алиева, продюсером - Луи Водевиль (Louis Vaudeville), режиссером - Роберт Магнерот (Robert Mugnerot). В фильме рассказывается о роли азербайджанского народа в Победе над фашизмом, стратегическом значении азербайджанской нефти в годы войны.

Во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов из Азербайджана на фронт отправились 700 тысяч человек, свыше 400 тысяч из которых погибли на полях сражений. Участие Азербайджана в войне этим не ограничивалось. Исключительную роль в обретении Победы в войне сыграла азербайджанская нефть. 72 процента нефти, добываемой в СССР во время Великой Отечественной войны, обеспечивал Баку. Это, фактически, значит, что семь из десяти танков, десяти самолетов, участвовавших в боях, работали на бакинской нефти.

"Девятого мая 2015 года отмечается 70-летие Победы над фашизмом. Бакинская нефть сыграла незаменимую роль в достижении этой Победы", - говорится в обращении генерального продюсера фильма Арзу Алиевой к зрителям.

По словам Арзу Алиевой, главная цель создания фильма - увековечить героическую историю Азербайджана, донести ее до подрастающего молодого поколения и мировой общественности.

"Этот фильм является проявлением глубокого уважения и почета к памяти всех людей, переживших горечь войны - к тем, кто воевал на передовой, людей, приблизивших большую победу своим неимоверно тяжелым трудом в тылу", - сказала генеральный продюсер фильма.

Съемки фильма велись Бакинским Медиа Центром и известной в сфере создания документальных фильмов французской компанией Clarke Costelle&Co (CC&C).

Отметим, что другой фильм компании Clarke Costelle & Co - "Апокалипсис: II Мировая война" посмотрело более миллиарда зрителей в 171 стране.

В ходе создания фильма "Цель - Баку", съемки которого велись 14 месяцев, были проведены исследования в Азербайджане, Германии, США, Великобритании, Франции и России. В архивах этих стран были исследованы видеоматериалы продолжительност ью более 200 часов, фотографии и другие документы.

В фильме история Второй мировой войны рассматривается под совершенно новым углом - сквозь призму войны за нефть. Зрители смогут увидеть видеокадры различных боев Второй мировой войны, которые никогда ранее не демонстрировалис ь, в новом представлении – в восстановленном цветном формате.

Помимо азербайджанского языка, фильм переведен на русский, английский, французский, немецкий, итальянский и другие языки.

После церемонии презентации в Центре Гейдара Алиева фильм 8,9 и 10 мая будет показан на канале National Geographic в 26 странах.