При поддержке Фонда Гейдара Алиева подготовлена композиция "Мое сердце – Шуша"

Шушу называют "Консерваторией Востока" и "Колыбелью азербайджанской музыки". Этот город является родиной ряда выдающихся азербайджанских поэтов, певцов, музыкантов и великих композиторов

Шуша, один из очаровательных уголков Азербайджана, бьющееся сердце нашего Карабаха, является предметом гордости для каждого из нас. Шуша, с ее величественными горами, красоту которых воспевал Хан Шушинский, представляет важное значение для каждого азербайджанца. Шуша, один из ценных культурных центров Южного Кавказа, славится своим национальным архитектурным стилем, является ценным памятником средневекового искусства градостроительства, подарила нашей культуре, литературе, искусству исторических личностей. Город Шуша, считающийся колыбелью нашего мугама, живописным уголком Карабаха, навсегда останется храмом азербайджанской культуры.

Шушу называют "Консерваторией Востока" и "Колыбелью азербайджанской музыки". Этот город является родиной ряда выдающихся азербайджанских поэтов, певцов, музыкантов и великих композиторов. В этом городе жили и творили Хуршидбану Натаван, Джаббар Гаръягдыоглу, Бюльбюль, Хан Шушинский, Узеир Гаджибейли и другие видные деятели искусства.

Как сообщает Report, сочинена музыкальная композиция о Шуше, бьющемся сердце Азербайджана, жемчужине Карабаха. Проект реализован при поддержке Фонда Гейдара Алиева. Автор произведения о Шуше - проживающий за рубежом наш соотечественник Анар Брамо. Музыка песни "Мое сердце - Шуша" на стихи известной азербайджанской поэтессы Лейлы Бегим, проживающей в Чехии, написана именно нашим соотечественником, проживающим в Германии, известным скрипачом Анаром Брамо.

Съемки музыкальной композиции провел Баку Медиа Центр. Произведение, написанное на азербайджанском, русском и английском языках, соответственно исполнили заслуженная артистка Севда Алекберзаде, Орхан Джалилов и наша талантливая певица Ульвия Салаева, проживающая в настоящее время в США. В съемках приняли участие дирижер Фуад Ибрагимов и мастера искусства Кянан Баширли, Сахиб Пашазаде, Анастасия Авдеева, Ниджат Масимов, Наала Барателия, вокально-хоровой ансамбль Lumineux и творческий коллектив Бакинского камерного оркестра.

Живописный уголок Азербайджана, символ красоты Карабаха – Шуша все еще находится под оккупацией армянских вооруженных сил. В этом прекрасном городе будут восстановлены наши культурные образцы, разграбленные армянами, наши разрушенные исторические памятники. Вновь прекрасный Джидырдюзю станет местом азербайджанских героев, тоскующий по родным хары бюльбюль поразит всех своей загадочной красотой.

Шуша - это Карабах, а Карабах - это Азербайджан! Шуша - это родная земля, дорогой город для каждого любящего свою Родину, нацию гражданина Азербайджана. Сегодня каждый гражданин Азербайджана, с нетерпением ждет того дня, когда наше бьющееся сердце – Шуша, как и другие наши территории, - будет освобождено.

Музыкальную композицию на трех языках можно посмотреть на официальном YouTube-канале и других страницах Баку Медиа Центра в социальных сетях.