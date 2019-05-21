​При поддержке Азербайджана издана Карта всемирного наследия

Издана Карта всемирного наследия за 2018-2019 гг.

Как сообщает французское бюро Report, последняя версия карты выпущена центром Всемирного наследия ЮНЕСКО и Национальных географических карт ("National Geographic Maps") при поддержке Азербайджана.

В Карте всемирного наследия от Азербайджана включены фотографии ворот Гоша Гала, Дворца Ширваншахов и Девичьей башни.

В целом в карте размерами 78/50 см указаны название и место 1092 памятников, удостоенных звания мирового наследия. В карте наряду с великолепными фотографиями приведена короткая информация о Конвенции о всемирном наследии и связанных с ней морских, подземных, архитектурных и др. программах.

Отметим, что очередное заседание комитета всемирного наследия состоится с 30 июня по 10 июня в столице Азербайджана.