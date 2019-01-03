При Минкультуры создан новый центр

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Упразднены Научно-методический центр по культуроведению и Республиканский центр подготовки и повышения квалификации сотрудников культурных учреждений при министерстве культуры, на их базе создан Центр научной методики и повышения квалификации в сфере культуры.

Как сообщили Report в министерстве, директором новосозданного учреждения назначен доктор философии по политическим наукам Асиф Усубалиев.

Асиф Усубалиев родился в 1978 году в городе Чимкенд (Казахстан). К трудовой деятельности приступил в 2005 году, проработав на различных должностях, в том числе советником, ведущим советником и завсектором науки в министерстве культуры. В 2015 году он был назначен директором Научно-методического центра по культуроведению.