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При Министерстве культуры создана новая структура

При Министерстве культуры создана новая структура При Министерстве культуры создано общество с ограниченной ответственностью “Капитальное строительство и снабжение”.
Kультурная политика
17 октября 2022 г. 17:36
При Министерстве культуры создана новая структура

При Министерстве культуры создано общество с ограниченной ответственностью “Капитальное строительство и снабжение”.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Так, расходы на содержание общества за счет бюджетных и внебюджетных средств определены в пределах 1,0 процента поступлений, связанных с ремонтом, реставрацией объектов культуры и строительством новых объектов культуры, а также 0,25 процента поступлений на приобретение товаров и материалов, оказание услуг.

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