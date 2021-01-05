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Президент: Юбилей Низами должен быть широко отмечен в Азербайджане и во всем мире

Президент: Юбилей Низами должен быть широко отмечен в Азербайджане и во всем мире "Низами, Насими, Физули и другие выдающиеся азербайджанские поэты внесли огромный вклад в сокровищницу мировой литературы"
Kультурная политика
5 января 2021 г. 17:16
Президент: Юбилей Низами должен быть широко отмечен в Азербайджане и во всем мире
Ильхам Алиев

"Наша богатая литература известна во всем мире, и мы по праву можем гордиться нашими гениальными поэтами. Моим Распоряжением 2021 год объявляется "Годом Низами". В 2021 году мы отметим 880-летний юбилей Низами. Юбилей должен быть широко отмечен как в Азербайджане, так и во всем мире. Произведения гениального азербайджанского поэта Низами должны быть шире представлены в мире".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев во время приема Анара Керимова в видеоформате в связи с назначением его министром культуры.

Глава нашего государства сказал: "Как вам известно, уже долгие годы функционирует Международный центр Низами Гянджеви, и я уделяю ему особое внимание. Хотя Центр и сформировался как неправительственная гуманитарная организация, в настоящее время его деятельность очень широкая, многосторонняя. Проводящийся ежегодно Глобальный Бакинский Форум, - в 2020 году он, конечно же, не был проведен из-за пандемии, - занял достойное место в мировом масштабе. Еще раз хочу сказать, что в этом году мы должны широко отметить юбилей Низами Гянджеви. 2019 год же был годом другого гениального азербайджанского поэта - Насими. Это говорит о том, что со стороны государства и лично президента проявляются очень большое уважение, забота о нашей литературе, памяти наших выдающихся поэтов. Низами, Насими, Физули и другие выдающиеся азербайджанские поэты внесли огромный вклад в сокровищницу мировой литературы".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Nizaminin yubileyi geniş qeyd olunmalıdır"

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