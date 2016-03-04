Президент России выразил благодарность коллективу Азербайджанского государственного русского драматического театра

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин 3 марта подписал распоряжение, в котором объявил благодарность коллективу Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу посольства России в Азербайджане, Владимир Путин поблагодарил театр за большой вклад в укрепление российско-азербайджанских культурных связей и развитие традиций русского театрального искусства.