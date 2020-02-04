Путин: В России высоко ценят талант Полада Бюльбюльоглу

Президент России Владимир Путин поздравил посла Азербайджана в России, композитора и исполнителя Полада Бюльбюльоглу с 75-летием.

Как сообщает Report, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите самые теплые поздравления по случаю вашего 75-летнего юбилея. Многие годы вы вносите весьма значимый вклад в развитие дружественных отношений, плодотворного сотрудничества между нашими странами и народами. И конечно, в России высоко ценят ваш яркий талант композитора, музыканта и артиста, искренне любят ваше вдохновенное творчество", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал Бюльбюльоглу здоровья, счастья, благополучия и успехов.