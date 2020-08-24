Президент позвонил народному поэту Фикрету Годже

Информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана

24 августа президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев позвонил народному поэту Фикрету Годже.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства поздравил Фикрета Годжу с юбилеем, пожелал ему все новых и новых успехов в творческой деятельности, крепкого здоровья. Отметив особые заслуги Фикрета Годжи в развитии азербайджанской литературы, президент Ильхам Алиев подчеркнул, что его произведения всегда с большим интересом отслеживаются широкой читательской аудиторией. Глава государства сказал, что Фикрет Годжа награжден орденом "Истиглал", и передал ему поздравления по этому случаю.

Выразив глубокую признательность за теплые слова и поздравления, Фикрет Годжа расценил награждение орденом "Истиглал" как высокую оценку государством его творчества. Подчеркнув, что великий лидер всегда проявлял большое внимание и заботу об азербайджанской литературе и культуре, Фикрет Годжа с удовлетворением вспомнил встречи с общенациональным лидером. Он отметил, что эту традицию сегодня успешно продолжает президент Ильхам Алиев, и еще раз поблагодарил за проявленное внимание.