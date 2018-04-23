Президент подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Мехти Мамедова

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Мехти Мамедова.

Как сообщает Report, министерству культуры поручено подготовить и реализовать план мероприятий, приуроченных к 100-летнему юбилею Народного артиста Мехти Мамедова, а Кабинету министров решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.

Отметим, что в предстоящем месяце исполняется 100 лет со дня рождения прославленного театрального режиссера Азербайджана, известного актера, театроведа и педагога, Народного артиста СССР, лауреата Госпремии СССР, доктора искусствоведения, профессора Мехти Асадуллы оглу Мамедова.