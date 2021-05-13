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Президент ознакомился со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр

Президент ознакомился со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр 12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр
Kультурная политика
13 мая 2021 г. 00:26
Президент ознакомился со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр
Ильхам Алиев

12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работе, которая будет проделана в центре.

Было сообщено, что в этом здании размещался каравансарай Аги Гахрамана Мирсияб оглу. Архитектурный памятник странового значения относится к XVIII веку. Глава государства дал поручения, связанные с предстоящей работой.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva Şuşa Yaradıcılıq Mərkəzinin yerləşəcəyi bina ilə tanış olublar

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