Президент ознакомился со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр

12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр

12 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева ознакомились со зданием, в котором будет размещаться Шушинский творческий центр.

Как сообщает Report, глава государства Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева были проинформированы о работе, которая будет проделана в центре.

Было сообщено, что в этом здании размещался каравансарай Аги Гахрамана Мирсияб оглу. Архитектурный памятник странового значения относится к XVIII веку. Глава государства дал поручения, связанные с предстоящей работой.