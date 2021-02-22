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Президент назначил нового начальника Госслужбы 

Президент назначил нового начальника Госслужбы  Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении нового начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.
Kультурная политика
22 февраля 2021 г. 15:33
Президент назначил нового начальника Госслужбы 
Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении нового начальника Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при Министерстве культуры.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, главой Государственной службы назначен Азад Махяддин оглу Джафарли.

Отметим, что А.Джафарли родился в 1978 году в городе Баку.

Занимал должность руководителя Аппарата Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте.

До назначения начальником А.Джафарли был заместителем начальника Государственной службы и исполнял обязанности начальника.

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Версия на английском языке Ilham Aliyev appoints new head of Civil Service
Версия на азербайджанском языке Prezident Dövlət Xidmətinə yeni rəis təyin edib - TƏRCÜMEYİ-HAL

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