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    Президент Кыргызстана записал CD-диск с авторскими песнями

    В августе президент планирует записать песни на кыргызском языке

    Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев решил к своему юбилею записать на CD-диске свои авторские песни в качестве подарка родным и близким.

    Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, всего было записано 5 песен на русском языке.

    Аудиозаписи сделал звукорежиссер Эрнист Уметалиев. На сам процесс записи у президента Кыргызстана ушло около часа. В августе, во время отпуска, Алмазбек Атамбаев планирует также записать 5 своих песен на кыргызском языке.

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