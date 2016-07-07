Президент Кыргызстана записал CD-диск с авторскими песнями

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев решил к своему юбилею записать на CD-диске свои авторские песни в качестве подарка родным и близким.

Как сообщает Report со ссылкой на Tengrinews.kz, всего было записано 5 песен на русском языке.

Аудиозаписи сделал звукорежиссер Эрнист Уметалиев. На сам процесс записи у президента Кыргызстана ушло около часа. В августе, во время отпуска, Алмазбек Атамбаев планирует также записать 5 своих песен на кыргызском языке.