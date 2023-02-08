О нас

Президент Ильхам Алиев: Произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана

Президент Ильхам Алиев: Произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана Памятник Тофику Кулиеву, воздвигнутый в центре города Баку, является знаком уважения азербайджанского народа к памяти гениального композитора. Действительно, произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана.
Kультурная политика
8 февраля 2023 г. 12:55
Президент Ильхам Алиев: Произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана

Памятник Тофику Кулиеву, воздвигнутый в центре города Баку, является знаком уважения азербайджанского народа к памяти гениального композитора. Действительно, произведения Тофика Гулиева произвели революцию в мире культуры Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 8 февраля в выступлении на церемонии открытия памятника выдающемуся композитору Тофику Кулиеву.

Глава государства отметил, что Тофика Кулиева можно назвать выдающимся композитором и основоположником джазового искусства в Азербайджане. "В то же время выдающийся деятель культуры Тофик Кулиев завоевал любовь азербайджанского народа", - добавил президент Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Tofiq Quliyevin əsərləri Azərbaycan mədəniyyət aləmində inqilab edib"

Самое важное

Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
Назван объем гуманитарной помощи, оказанной Азербайджаном Турции
8 февраля 2023 г. 13:49
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
По указанию Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева направит помощь пострадавшим от землетрясения в Турции
7 февраля 2023 г. 20:15
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
В Азербайджане сформирована бригада врачей в связи с землетрясением в Турции
7 февраля 2023 г. 17:22
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
Житель Баку: Часть своей пенсии я отправлю в братскую страну - ОПРОС В СТОЛИЦЕ
7 февраля 2023 г. 15:39
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
Президент: В ближайшее время в Азербайджане состоится очередной саммит в рамках Контактной группы ДН
7 февраля 2023 г. 15:06
Азербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели извлекли тела 6 человек из-под завалов на бульваре Азербайджан в Турции
7 февраля 2023 г. 12:45
Азербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
ФотоАзербайджанские спасатели приступили к поисково-спасательным операциям в Турции
7 февраля 2023 г. 12:15
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
Сотрудники МЧС Азербайджана задействованы в поисково-спасательных операциях в Кахраманмараше
7 февраля 2023 г. 10:47
Группа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
ФотоГруппа военного медицинского персонала Азербайджана отправилась в Турцию
7 февраля 2023 г. 04:23
По поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
ФотоПо поручению президента Ильхама Алиева спасательные силы МЧС прибыли в Турцию
6 февраля 2023 г. 16:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi