    Ильхам Алиев принял участие в открытии Дома творчества имени Самеда Вургуна

    Kультурная политика
    • 10 сентября, 2025
    • 14:07
    Ильхам Алиев принял участие в открытии Дома творчества имени Самеда Вургуна

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Дома творчества имени Самеда Вургуна Союза писателей Азербайджана в Баку.

    Как сообщает Report, министр экономики Микаил Джаббаров проинформировал главу государства об условиях, созданных в Доме творчества.

